Observatoire des droits humains

Le pragmatisme du Mexique de Claudia Sheinbaum face à la pression exercée par Donald Trump

par Sylvain Bellefontaine, Économiste senior, spécialiste des pays émergents et en développement et analyste risque pays, en charge de l'économie internationale, de la Chine, de la Turquie, du Mexique et du Nigeria, Agence Française de Développement (AFD)
Le pouvoir de gauche en place à Mexico s’est plié à certaines injonctions venues de Washington pour éviter une guerre commerciale totale.La Conversation


© La Conversation -
