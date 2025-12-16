Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Afghanistan : 17 millions de personnes menacées par la faim alors que l’hiver s’installe

Le dernier rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) alerte sur l’aggravation dramatique de la situation alimentaire en Afghanistan, où plus de 17 millions de personnes, dont trois millions supplémentaires par rapport à l’année précédente, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. 


