Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Les bonnes nouvelles pour les enfants en 2025

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des enfants syriens déplacés rient et jouent parmi les tentes provisoires installées après la chute du gouvernement de Bachar al-Assad près d'Idlib, en Syrie, le 15 mai 2025.  © 2025 Omar Albaw/Middle East Images via AFP/Getty Images Chaque année, Human Rights Watch fait le point sur les progrès réalisés en matière de droits des enfants dans le monde. De l'amélioration de l'accès à l'éducation au renforcement des protections en temps de guerre, voici quelques faits marquants de l'année 2025.De nouvelles données de l'Organisation internationale du travail…


© Human Rights Watch -
