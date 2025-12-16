Faut-il fuir, se cacher ou intervenir si l’on est pris dans un attentat de masse comme celui survenu en Australie ?
par Milad Haghani, Associate Professor and Principal Fellow in Urban Risk and Resilience, The University of Melbourne
Les actions d’Ahmed Al-Ahmed ont très certainement sauvé des vies, mais son intervention va-t-elle à l’encontre des recommandations officielles sur la façon de réagir lors des actes de violence de masse ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 15 décembre 2025