Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment enfants et adolescents grandissent avec l’IA, cette « amie » artificielle

par Théo Mouhoud, Pédopsychiatre, Université Sorbonne Paris Nord; AP-HP
Les LLM des IA « génératives » (type ChatGPT) transforment la manière dont enfants et adolescents créent des liens affectifs, ce qui n’est pas sans risque pour leur santé mentale.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
