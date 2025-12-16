RD Congo : Une milice a massacré des civils près de Kinshasa

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes assistant aux funérailles de sept victimes de l'attaque menée le 23 novembre 2025 contre le village de Nkana, rassemblées à Makulu, en Republique démocratique du Congo, le 5 décembre 2025. © 2025 Privé (Nairobi) – Des miliciens ont tué au moins 22 civils et en ont blessé beaucoup d'autres lors d'une attaque menée fin novembre 2025 contre un village du territoire de Kwamouth, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Des témoins originaires du village de Nkana, situé à environ 75 kilomètres au…



