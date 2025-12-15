« Chaque jeune a son rôle à jouer dans la consolidation de la paix »

À l’occasion des 10 ans de la résolution 2250 du Conseil de sécurité sur les jeunes, la paix et la sécurité, l’ONU a organisé ce lundi une réunion pour célébrer cet anniversaire. Parmi les participants, des agences onusiennes, des représentants nationaux, des activistes et des jeunes leaders pour le développement durable.



Lire l'article complet