Observatoire des droits humains

« Chaque jeune a son rôle à jouer dans la consolidation de la paix »

À l’occasion des 10 ans de la résolution 2250 du Conseil de sécurité sur les jeunes, la paix et la sécurité, l’ONU a organisé ce lundi une réunion pour célébrer cet anniversaire. Parmi les participants, des agences onusiennes, des représentants nationaux, des activistes et des jeunes leaders pour le développement durable.


© Nations Unies -
