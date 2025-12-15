Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Hong Kong : Jimmy Lai condamné sur la base de fausses accusations liées à la sécurité nationale

par Human Rights Watch
Click to expand Image Jimmy Lai, fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily à Hong Kong, photographié le 1er juillet 2020. Après avoir été arrêté en février 2020, il a été libéré sous caution avant d’être réarrêté le 10 août 2020. Il a été à nouveau libéré sous caution, puis placé en détention le 2 décembre 2020. © 2020 Vincent Yu/AP Photo (New York, 15 décembre 2025) – La condamnation par la Haute Cour de justice de Hong Kong de Jimmy Lai, fondateur du journal Apple Daily qui a été contraint à la fermeture, est le dernier signe en date de l’évolution dramatique observée à Hong…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
