À Doha, l’ONU appelle à encadrer l’IA pour lutter contre la corruption

La plus grande conférence mondiale consacrée à la lutte contre la corruption s’est ouverte lundi à Doha, sur fond de préoccupations croissantes liées à l’essor des technologies émergentes. Réunis dans la capitale qatarie, les représentants de plus de 170 pays signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ont envisagé la façon de faire de l’intelligence artificielle un levier de prévention – tout en en maîtrisant les dérives.



