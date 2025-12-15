Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Doha, l’ONU appelle à encadrer l’IA pour lutter contre la corruption

La plus grande conférence mondiale consacrée à la lutte contre la corruption s’est ouverte lundi à Doha, sur fond de préoccupations croissantes liées à l’essor des technologies émergentes. Réunis dans la capitale qatarie, les représentants de plus de 170 pays signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ont envisagé la façon de faire de l’intelligence artificielle un levier de prévention – tout en en maîtrisant les dérives.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Soudan et en Centrafrique, les Casques bleus ciblés par des attaques brutales
~ En Australie, une attaque odieuse contre la communauté juive
~ Voici comment gérer les allergies et les restrictions alimentaires pendant les fêtes
~ Vous avez trop mangé ? Pas de stress, votre corps sait quoi faire
~ Plus de 60.000 Congolais se sont réfugiés au Burundi en dix jours après l'offensive du M23 au Sud-Kivu
~ Chef(fe) de l'ONU : une fonction à réinventer, une autorité à reconstruire
~ Forum mondial sur les réfugiés : le HCR réclame des fonds flexibles face aux crises
~ Entre rassemblements à Tbilissi et réunions virtuelles, des femmes réinventent la paix dans le Caucase
~ France–Chine : une relation déséquilibrée, au profit de Pékin
~ Manger des insectes : solution d’avenir ou fausse bonne idée ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter