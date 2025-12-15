En Australie, une attaque odieuse contre la communauté juive

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme et une femme s’étreignaient devant le pavillon de Bondi, le 15 décembre 2025, près de nombreux bouquets de fleurs déposés en hommage aux victimes de l’attentat perpétré la veille contre une la foule de personnes qui célébraient la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi, à l’est de Sydney, en Australie. © 2025 Mark Baker/AP Photo (Sydney) – Dimanche soir, une belle soirée d'été dans l’hémisphère sud s'est transformée en un cauchemar terrifiant lorsque deux hommes armés ont ouvert le feu sur des personnes qui célébraient la première nuit de la fête juive…



Lire l'article complet