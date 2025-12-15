Tolerance.ca
Forum mondial sur les réfugiés : le HCR réclame des fonds flexibles face aux crises

Dans un contexte mondial marqué par les conflits en Ukraine, à Gaza, au Myanmar ou au Soudan, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a réitéré, lundi, son appel pour obtenir davantage de fonds afin de répondre rapidement aux besoins vitaux des réfugiés et des déplacés, en particulier dans les régions ignorées par l’attention internationale.


