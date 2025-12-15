Forum mondial sur les réfugiés : le HCR réclame des fonds flexibles face aux crises

Dans un contexte mondial marqué par les conflits en Ukraine, à Gaza, au Myanmar ou au Soudan, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a réitéré, lundi, son appel pour obtenir davantage de fonds afin de répondre rapidement aux besoins vitaux des réfugiés et des déplacés, en particulier dans les régions ignorées par l’attention internationale.



Lire l'article complet