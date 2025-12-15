Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Entre rassemblements à Tbilissi et réunions virtuelles, des femmes réinventent la paix dans le Caucase

Dans le Caucase du Sud, région marquée par des conflits persistants et des frontières contestées, une nouvelle manière de penser la paix commence à émerger. Elle ne se déploie ni sur les grandes scènes diplomatiques ni à travers des accords officiels, mais au sein de dialogues informels, de réunions virtuelles nocturnes et de liens transfrontaliers patiemment construits, portés par de jeunes femmes issues de sociétés encore marquées par des fractures historiques.


