Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Manger des insectes : solution d’avenir ou fausse bonne idée ?

par Nina Klioueva, Université de Montréal
Maude Perreault, Assistant professor, Université de Montréal
Riches en protéines et peu gourmands en ressources, les insectes séduisent. Une solution d’avenir, peut-être, mais non sans risques ni limites.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
