Plus de 60 000 Congolais se sont réfugiés au Burundi en dix jours après l'offensive du M23 au Sud-Kivu

Après l’assaut du groupe armé M23 sur la ville d’Uvira de la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, près de 65.000 Congolais ont fui vers le Burundi voisin en l’espace de dix jours, ont indiqué lundi des agences humanitaires des Nations Unies.



