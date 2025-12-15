Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Les « anciens » débattent du choix du futur leader de l'ONU au Conseil

Le Conseil de sécurité tient un débat public sur le leadership pour la paix, en présence des « anciens », un groupe fondé par Nelson Mandela et composé de personnalités internationales telles que l'ex-Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'ancien président colombien, Juan Manuel Santos, l'ancien président mexicain, Ernesto Zedillo, et l'avocate spécialiste des droits de l'homme auprès de la cour suprême du Pakistan, Hina Jilani. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.


© Nations Unies -
