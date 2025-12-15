RD Congo : La prise d’Uvira à l’est du pays met les civils en danger

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une rue déserte à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 9 décembre 2025, avant que les forces rwandaises et celles du M23 ne s'emparent de la ville. © 2025 AFP via Getty Images (Nairobi) – Les forces rwandaises et le groupe armé M23 qui ont pris le contrôle de la ville d’Uvira dans la province du Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 10 décembre 2025, exposent les civils à de graves risques d’abus, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Ces forces, ainsi que l’armée congolaise et ses alliés, devraient faciliter…



Lire l'article complet