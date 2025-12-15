Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi le vert est-il la couleur de la nature ?

par Frédéric Archaux, Chercheur, Inrae
S’il ne fallait retenir qu’une couleur pour le vivant, ce serait le vert. Celle-ci est liée à la chlorophylle, ce pigment révolutionnaire pour le règne végétal.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
