Observatoire des droits humains

Et si la nature brillait plus que ce que nous voyons ? À la découverte de la vie fluo

par Romain Garrouste, Chercheur à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (ISYEB), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Bernd Schöllhorn, Professor, Université Paris Cité
Serge Berthier, Professeur, Institut des Nanosciences de Paris, Sorbonne Université
La fluorescence naturelle révèle un monde lumineux insoupçonné : du camouflage animal aux innovations biomimétiques, une autre vision du vivant s’ouvre à nous.La Conversation


