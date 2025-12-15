Rythmes scolaires : des pauses actives pour repenser les journées de classe et lutter contre la sédentarité

par Sylvain Wagnon, Professeur des universités en sciences de l'éducation, Faculté d'éducation, Université de Montpellier

Rémi Richard, Maître de Conférences en sociologie du sport et du handicap, Université de Montpellier

Sihame Chkair, Docteure et chercheure en économie de la santé et en sciences de l'éducation, Université de Montpellier