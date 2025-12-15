Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Rythmes scolaires : des pauses actives pour repenser les journées de classe et lutter contre la sédentarité

par Sylvain Wagnon, Professeur des universités en sciences de l'éducation, Faculté d'éducation, Université de Montpellier
Rémi Richard, Maître de Conférences en sociologie du sport et du handicap, Université de Montpellier
Sihame Chkair, Docteure et chercheure en économie de la santé et en sciences de l'éducation, Université de Montpellier
La Convention citoyenne sur les temps de l’enfant a rappelé que les rythmes scolaires actuels sont peu adaptés aux besoins des enfants. Les pauses actives sont-elles une piste pour changer la donne ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
