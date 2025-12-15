Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

En RDC un drame dans une mine de cobalt et de cuivre illustre le coût humain de la transition énergétique

par Simplice Bambe
La RDC joue un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale. Mais l'exploitation des mines, parfois sauvage ou artisanale, est aussi source de profonds problèmes socio-économiques.


Lire l'article complet

© Global Voices -
