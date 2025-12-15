Le « quiet fighting » au travail : les signaux préinsurrectionnels dans une entreprise du CAC 40
par Jérôme Coullaré, Docteur en sciences de gestion, laboratoire IAE Paris Sorbonne, IAE Paris – Sorbonne Business School
Olivier Meier, Professeur des Universités, président de l'Observatoire ASAP, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Le « quiet fighting » est, dans l’entreprise, une colère qui ne dit pas son nom. Des salariés mécontents, se sentant victimes d’injustices, se taisent. Mais gare au réveil !
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 15 décembre 2025