Pionniers de la consommation : comment les Africains ont dicté le tempo du commerce mondial au 19e siècle
par Alessandro De Cola, Univertsity Assistant (Postdoc), Universität Wien; University of the Free State
Giorgio Tosco, Research Fellow, History Department, Universität Trier
Mariella Terzoli, Postdoctoral Research Fellow
La « nouvelle classe de consommateurs » africaine n'est pas nouvelle ; dans les années 1800, le continent donnait le ton aux usines européennes.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 15 décembre 2025