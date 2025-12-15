Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Liban : Israël a illégalement détruit du matériel de reconstruction

par Human Rights Watch
Click to expand Image Les carcasses de bulldozers et d'autres engins lourds qui ont été détruits ou gravement endommagés lors d’une frappe aérienne menée par l’armée israélienne le 3 septembre 2025 à Ansariyeh, dans le sud du Liban.  © 2025 Human Rights Watch (Beyrouth) – Les attaques répétées menées par l'armée israélienne contre des équipements liés à la reconstruction et contre d'autres installations civiles dans le sud du Liban durant l'année 2025 ont violé les lois de la guerre et constitué des crimes de guerre apparents, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Des…


© Human Rights Watch -
