Observatoire des droits humains

Le chef de l’ONU condamne une attaque sanglante contre des familles juives célébrant Hanoucca à Sydney

Alors qu'il se trouvait dimanche à Ryad, en Arabie saoudite, pour un forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, le Secrétaire général António Guterres s’est déclaré « horrifié » et a condamné fermement « l’odieux attentat meurtrier perpétré aujourd'hui contre des familles juives réunies à Sydney pour célébrer Hanoucca ».


