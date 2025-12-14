Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L'ONU célèbre la première Journée mondiale de la famille des langues turques

L’UNESCO, l’agence culturelle des Nations Unies, se prépare à célébrer lundi la toute première Journée mondiale de la famille des langues turques, suite à la décision de sa Conférence générale à Samarcande d’établir le 15 décembre comme date de célébration annuelle.


