Observatoire des droits humains

« Ce qui se passe à Gaza est un génocide » : le Président brésilien Lula da Silva renforce ses critiques contre Israël en Amérique du Sud

par Marwen Ben Massaoud
Après que l’ambassade d’Israël au Brésil a qualifié les critiques sur la guerre à Gaza « d’antisémites », le président Lula da Silva a réaffirmé sa position. L’Argentine et le Paraguay, en revanche, ont adopté des positions opposées.


Lire l'article complet

© Global Voices -
