Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Football : 30 ans après l’arrêt Bosman, quel bilan pour le marché des transferts ?

par Allane Madanamoothoo, Associate Professor of Law, EDC Paris Business School
Daouda Coulibaly, PhD, Professeur-Associé, EDC Paris Business School
Moustapha Kamara, PhD Droit du Sport, EDC Paris Business School
Le 15 décembre 1995, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu un arrêt qui allait transformer en profondeur le monde du football professionnel.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment transformer l’aura des stars en multiplicatrice de dons
~ Dans l’Italie du XVIIIe siècle, les femmes s’insurgeaient contre le harcèlement sexiste et sexuel subi dans les confessionnaux
~ Soudan : six Casques bleus tués et huit blessés dans des attaques de drones au Kordofan
~ A Bagdad, Guterres célèbre un nouveau chapitre dans les relations entre l’ONU et l’Iraq
~ « Un an après le cyclone Chido, la situation de Mayotte reste critique »
~ Scolarité : Le privé fait-il mieux que le public ?
~ En Iraq, la fin de la mission politique de l’ONU clôt un chapitre guerrier
~ Des experts de l’OMS réaffirment l'absence de lien entre vaccins et autisme
~ En RDC, la nouvelle offensive rebelle ravive le spectre d’un éclatement du pays
~ Gaza : la tempête Byron fait au moins dix morts et aggrave une situation humanitaire déjà critique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter