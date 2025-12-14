Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comment transformer l’aura des stars en multiplicatrice de dons

par Thomas Leclercq, Professeur ordinaire en marketing, IESEG School of Management (LEM-CNRS 9221), Head of Marketing and Sales Department, IÉSEG School of Management
Étienne Denis, Professeur de Marketing, EDHEC Business School
Steven Hoornaert, Professeur en marketing digital; IESEG School of Management, Univ. Lille, CNRS, UMR 9221 - LEM - Lille Economie Management, F-59000 Lille, France, IÉSEG School of Management
Comment transformer l’aura d’une célébrité en soutien à une cause d’intérêt général ou à une association ? Réponses en graphiques, grâce à trois études menées auprès de centaines de donateurs.La Conversation


