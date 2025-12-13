Tolerance.ca
Soudan : six Casques bleus tués et huit blessés dans des attaques de drones au Kordofan

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné samedi des attaques de drones qui ont ciblé la base logistique des Casques bleus des Nations Unies à Kadougli, au Soudan, faisant six morts et huit blessés – tous membres du contingent bangladais de maintien de la paix servant au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).


© Nations Unies -
