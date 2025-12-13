Tolerance.ca
En Iraq, la fin de la mission politique de l’ONU clôt un chapitre guerrier

Après plus de 20 ans de présence ininterrompue, la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) s’apprête à tirer sa révérence. Son mandat prendra fin le 31 décembre, marquant une étape symbolique dans la trajectoire post-conflit du pays. Une clôture que son chef, Mohamed Al Hassan, qualifie de « digne, honorable et méritée ».


