Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

A Bagdad, Guterres célèbre un nouveau chapitre dans les relations entre l’ONU et l’Iraq

En visite dans la capitale iraquienne Bagdad, samedi, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a célébré un nouveau chapitre dans les relations entre l’Organisation et l’Iraq à l’occasion d’une cérémonie marquant la fermeture de la Mission d’assistance des Nations Unies dans ce pays, la MANUI, dont le mandat s’achève le 31 décembre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
