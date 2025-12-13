A Bagdad, Guterres célèbre un nouveau chapitre dans les relations entre l’ONU et l’Iraq

En visite dans la capitale iraquienne Bagdad, samedi, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a célébré un nouveau chapitre dans les relations entre l’Organisation et l’Iraq à l’occasion d’une cérémonie marquant la fermeture de la Mission d’assistance des Nations Unies dans ce pays, la MANUI, dont le mandat s’achève le 31 décembre.



Lire l'article complet