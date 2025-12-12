Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des experts de l’OMS réaffirment l'absence de lien entre vaccins et autisme

Alors que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu' au moins 154 millions de vies ont été sauvées grâce aux vaccins au cours des 50 dernières années, des accusations de causalité entre vaccins et autisme ont récemment resurgi dans la sphère publique. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En RDC, la nouvelle offensive rebelle ravive le spectre d’un éclatement du pays
~ Gaza : la tempête Byron fait au moins dix morts et aggrave une situation humanitaire déjà critique
~ Myanmar : l’ONU alarmée par le bombardement d’un hôpital dans l’État de Rakhine
~ Le « divorce silencieux », un nouveau nom à un vieux problème : la lente érosion de l’intimité
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la situation en RDC
~ Massacres, corps brûlés et marchés abandonnés : la terreur règne à El Fasher
~ Recul de l'état de droit en France
~ Le dialogue peut-il sauver un monde fracturé ? L’Alliance des civilisations pense que oui
~ Tunisie. Les autorités doivent immédiatement abandonner les poursuites visant des travailleurs humanitaires qui font l’objet d’un procès fallacieux
~ Le smic protège-t-il encore de la pauvreté ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter