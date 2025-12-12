Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En RDC, la nouvelle offensive rebelle ravive le spectre d’un éclatement du pays

La prise d’Uvira par l’AFC/M23, au terme de plusieurs jours de combats dans l’est de la République démocratique du Congo, a mis fin aux espoirs d’une accalmie sur le terrain, moins d’une semaine après la signature d’un accord de paix à Washington. Vendredi, devant le Conseil de sécurité, le chef du maintien de la paix de l’ONU a alerté sur les menaces que cette nouvelle offensive fait planer sur l’unité du pays et la stabilité régionale.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des experts de l’OMS réaffirment l'absence de lien entre vaccins et autisme
~ Gaza : la tempête Byron fait au moins dix morts et aggrave une situation humanitaire déjà critique
~ Myanmar : l’ONU alarmée par le bombardement d’un hôpital dans l’État de Rakhine
~ Le « divorce silencieux », un nouveau nom à un vieux problème : la lente érosion de l’intimité
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la situation en RDC
~ Massacres, corps brûlés et marchés abandonnés : la terreur règne à El Fasher
~ Recul de l'état de droit en France
~ Le dialogue peut-il sauver un monde fracturé ? L’Alliance des civilisations pense que oui
~ Tunisie. Les autorités doivent immédiatement abandonner les poursuites visant des travailleurs humanitaires qui font l’objet d’un procès fallacieux
~ Le smic protège-t-il encore de la pauvreté ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter