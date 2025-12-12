En RDC, la nouvelle offensive rebelle ravive le spectre d’un éclatement du pays

La prise d’Uvira par l’AFC/M23, au terme de plusieurs jours de combats dans l’est de la République démocratique du Congo, a mis fin aux espoirs d’une accalmie sur le terrain, moins d’une semaine après la signature d’un accord de paix à Washington. Vendredi, devant le Conseil de sécurité, le chef du maintien de la paix de l’ONU a alerté sur les menaces que cette nouvelle offensive fait planer sur l’unité du pays et la stabilité régionale.



