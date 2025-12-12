Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : la tempête Byron fait au moins dix morts et aggrave une situation humanitaire déjà critique

Les pluies torrentielles qui s’abattent depuis vingt-quatre heures sur la bande de Gaza ont provoqué inondations et effondrements d’habitations, causant la mort d’au moins dix personnes, ont indiqué vendredi des agences humanitaires des Nations Unies.


© Nations Unies -
