Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Myanmar : l’ONU alarmée par le bombardement d’un hôpital dans l’État de Rakhine

Plusieurs hauts responsables des Nations Unies ont dénoncé une frappe aérienne ayant visé, mercredi, un hôpital dans l’État de Rakhine, au Myanmar. L’attaque, qui aurait fait au moins 33 morts parmi les civils, s’inscrit dans le cadre d'un conflit marqué par la multiplication des abus contre les populations et les structures de santé.


© Nations Unies -
