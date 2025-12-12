Myanmar : l’ONU alarmée par le bombardement d’un hôpital dans l’État de Rakhine

Plusieurs hauts responsables des Nations Unies ont dénoncé une frappe aérienne ayant visé, mercredi, un hôpital dans l’État de Rakhine, au Myanmar. L’attaque, qui aurait fait au moins 33 morts parmi les civils, s’inscrit dans le cadre d'un conflit marqué par la multiplication des abus contre les populations et les structures de santé.



