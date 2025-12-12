Iran : Exploitation du système judiciaire pour persécuter les bahaïs

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des photos de membres de la communauté bahaïe en Iran qui ont été touchés par la vague de répression menée par les autorités iraniennes contre cette minorité. © 2025 Bahá'í International Community (BIC) (Genève) – Les autorités iraniennes ont intensifié leur répression contre les membres de la communauté bahaïe, avec une récente série de peines de prison sévères et de confiscations d'actifs, ont conjointement déclaré aujourd'hui l’ONG Bahá'í International Community (BIC) et Human Rights Watch. Le pouvoir judiciaire iranien mène la persécution des bahaïs,…



