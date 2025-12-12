Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : Exploitation du système judiciaire pour persécuter les bahaïs

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des photos de membres de la communauté bahaïe en Iran qui ont été touchés par la vague de répression menée par les autorités iraniennes contre cette minorité.  © 2025 Bahá'í International Community (BIC) (Genève) – Les autorités iraniennes ont intensifié leur répression contre les membres de la communauté bahaïe, avec une récente série de peines de prison sévères et de confiscations d'actifs, ont conjointement déclaré aujourd'hui l’ONG Bahá'í International Community (BIC) et Human Rights Watch. Le pouvoir judiciaire iranien mène la persécution des bahaïs,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
