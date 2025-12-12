Tolerance.ca
EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la situation en RDC

Alors que les rebelles du M23 ont lancé une nouvelle offensive au Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le Conseil de sécurité se réunit, vendredi matin, pour faire le point sur la situation, en présence du chef des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.


