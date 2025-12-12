Tolerance.ca
Massacres, corps brûlés et marchés abandonnés : la terreur règne à El Fasher

Au Soudan, de vives inquiétudes persistent pour les dizaines de milliers de personnes qui seraient encore prises au piège dans la ville d’El Fasher, dans la région du Darfour. Leurs moyens de survie dans cette ville désormais aux mains des paramilitaires ont été « complètement détruits », ont averti vendredi des responsables humanitaires de l’ONU.


