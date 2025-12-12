Recul de l'état de droit en France

par Human Rights Watch

Click to expand Image Barricade de gendarmerie, Jardin des Tuileries, Paris, 8 décembre 2018. © 2018 Human Rights Watch Le 9 décembre, CIVICUS Monitor, un réseau international d’organisations de la société civile qui évalue les libertés civiques à l'échelle mondiale, a rétrogradé l'espace civique français de « réduit » à « obstrué ».Cette dégradation est le résultat d'années d'attaques contre l'espace civique, marquées par «l’escalade des violences policières, les pratiques de surveillance, les arrestations de manifestants, le ciblage des journalistes et les restrictions…



Lire l'article complet