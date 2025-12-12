Le dialogue peut-il sauver un monde fracturé ? L’Alliance des civilisations pense que oui

Alors que l’année 2025 touche à sa fin, les clivages géopolitiques s'accentuent — entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. C’est dans ce contexte que l’Alliance des civilisations des Nations Unies célèbre vingt ans d'efforts pour surmonter les divisions, lors de son forum de Riyad, en s’attaquant à l’intolérance, aux discours de haine et en s'efforçant de promouvoir le respect mutuel dans un monde multipolaire.



