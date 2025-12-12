Tunisie. Les autorités doivent immédiatement abandonner les poursuites visant des travailleurs humanitaires qui font l’objet d’un procès fallacieux

par Amnesty International

Les autorités tunisiennes doivent abandonner les poursuites visant six membres du personnel de Terre d'asile Tunisie, la branche tunisienne de l'organisation non gouvernementale (ONG) française France terre d'asile, qui font l'objet d'un procès fallacieux pour leur travail humanitaire en soutien à des réfugié·e·s et des migrant·e·s, et elles doivent cesser la criminalisation implacable de l'action […]



