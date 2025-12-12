Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le smic protège-t-il encore de la pauvreté ?

par Hugo Spring-Ragain, Doctorant en économie / économie mathématique, Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS)
Le salaire minimum remplit-il un rôle de filet de protection contre la pauvreté ? Tout dépend des situations. Le revenu disponible est un meilleur indicateur des situations réelles.La Conversation


© La Conversation -
