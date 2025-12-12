Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le sort de Warner Bros suspendu au duel Netflix–Paramount

par Julien Jourdan, Professeur, HEC Paris Business School
Deux candidats pour le rachat des studios de Warner Bros. Qui va l’emporter, de Netflix ou Paramount ? Rien n’est joué dans ce combat où se mêlent politique et économie…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
