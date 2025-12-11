Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie/EAU : Un dissident émirati risquerait d'être torturé en cas de renvoi vers son pays

par Human Rights Watch
Click to expand Image Jasem al-Shamsi. © Privé (Beyrouth) – L’arrestation en Syrie d'un dissident émirati soulève de sérieuses inquiétudes quant au risque que les Émirats arabes unis (EAU) fassent pression sur les autorités syriennes pour qu'elles l'extradent vers ce pays, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Une source bien informée a déclaré à Human Rights Watch que les autorités syriennes ont arrêté Jasem al-Shamsi, 55 ans, à un poste de contrôle dans les environs de Damas le 6 novembre, et continuaient de le détenir sans divulguer le fondement juridique de cette mesure.…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
