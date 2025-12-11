Tolerance.ca
Caftan marocain, Compas haïtien et yodel suisse au patrimoine immatériel de l’humanité

Du caftan marocain au Compas haïtien, en passant par le yodel suisse, l’agence des Nations Unies pour la culture et l'éducation (UNESCO) a enrichi sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de dizaines de pratiques et traditions vivantes à travers le monde, soulignant ainsi l'urgence de les préserver.


© Nations Unies
