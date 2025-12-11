À Gaza, un système de santé maternelle et néonatale « décimé »

À Gaza, le système de santé destiné aux mères et aux nouveau-nés a été « décimé », a déclaré jeudi une agence de l’ONU à Genève. Deux ans après le début de l’offensive israélienne, presque tous les hôpitaux ont été détruits ou endommagés, les fournitures médicales ont cessé d’entrer et les indicateurs de santé maternelle se sont effondrés.



