Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Gaza, un système de santé maternelle et néonatale « décimé »

À Gaza, le système de santé destiné aux mères et aux nouveau-nés a été « décimé », a déclaré jeudi une agence de l’ONU à Genève. Deux ans après le début de l’offensive israélienne, presque tous les hôpitaux ont été détruits ou endommagés, les fournitures médicales ont cessé d’entrer et les indicateurs de santé maternelle se sont effondrés.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
