RDC : Guterres appelle à une cessation immédiate des hostilités au Sud-Kivu

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné jeudi la nouvelle offensive militaire lancée par le groupe armé M23 dans plusieurs localités de la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), et appelé à une « cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités ».



