Observatoire des droits humains

« Ne nous oubliez pas » : en Haïti, Melissa attise une crise sans fin

Le bruit sourd d’un hélicoptère couvre un instant la voix de Lola Castro. Depuis Port-au-Prince, la directrice régionale du Programme alimentaire mondial (PAM) tente de se faire entendre, malgré le passage au-dessus d'elle d'un convoi du service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies.


© Nations Unies -
