L’accès à la propriété, la fausse promesse canadienne
par Nick Revington, Professeur de logement et dynamiques urbaines, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Emory Shaw, Étudiant au doctorat en Études urbaines, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Mathiaz Lazo Mackay, Étudiant à la maîtrise en Études Urbaines, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Le Canada multiplie les programmes pour faciliter l’accès à la propriété. Pourtant, les jeunes ménages peinent toujours à acheter. Nos recherches révèlent pourquoi ces politiques ratent leur cible.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 11 décembre 2025