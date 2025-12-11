EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Afrique centrale

Le Conseil de sécurité se réunit, jeudi matin, sur la situation en Afrique centrale, en présence du chef du bureau de l'ONU pour la région (UNOCA), Abdou Abarry, qui présentera un rapport sur l'insécurité régionale et la stratégie onusienne de lutte contre les groupes terroristes. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.



Lire l'article complet